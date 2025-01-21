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OpenAI создала ИИ-модель для науки о долголетии

OpenAI создала ИИ-модель для науки о долголетии

Компания OpenAI заявила о том, что разработала языковую модель, которая придумывает белки, способные превращать обычные клетки в стволовые, утверждая при этом, что она легко превзошла людей в этой задаче, пишет издание MIT Technology Review.

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