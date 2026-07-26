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Царьград

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"Корма ушла под воду": у побережья Одессы сняли на видео тонущий сухогруз

"Корма ушла под воду": у побережья Одессы сняли на видео тонущий сухогруз

В акватории Черного моря неподалеку от Одессы стремительно ушло под воду огромное судно.Очевидцы засняли на видео драматичные кадры гибели судна, которое ранее получило критические повреждения в результате ракетного удара.

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