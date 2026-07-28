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Онколог назвал причины роста в России случаев заболевания одним видом рака

Онколог назвал причины роста в России случаев заболевания одним видом рака

Самая распространенная опухоль головы и шеи — это рак ротоглотки. Рост случаев заболевания им связан с вирусом папилломы человека и Эпштейна-Барр, об этом рассказал академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов, его цитирует ТАСС.

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