Армянский исход: Жители Карабаха бегут, Варданян арестован

Арцахом для Пашиняна дело вряд ли закончится. На очереди Зангезурский коридор в Нахичевань Сергей Аксенов На фото: бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян (в центре), задержанный при попытке выехать на территорию Армении, и азербайджанские пограничники (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Дмитрий Селезнев Азербайджан задержал бывшего главу правительства Арцаха (Нагорного Карабаха) Рубена Варданяна во время попытки выйти на территорию Армении вместе с беженцами.