БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Traveller
    Афтырь явно обижен на всех и каждого. Бывает... Только вот каким боком обмен денежных знаков при премьере Павлове его...И куда ты катишьс...
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Армянский исход: Жители Карабаха бегут, Варданян арестован

Армянский исход: Жители Карабаха бегут, Варданян арестован

Арцахом для Пашиняна дело вряд ли закончится. На очереди Зангезурский коридор в Нахичевань Сергей Аксенов На фото: бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян (в центре), задержанный при попытке выехать на территорию Армении, и азербайджанские пограничники (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Дмитрий Селезнев Азербайджан задержал бывшего главу правительства Арцаха (Нагорного Карабаха) Рубена Варданяна во время попытки выйти на территорию Армении вместе с беженцами.

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