Как мы уже говорили в крупном региональном спортивном турнире среди людей с ограниченными возможностями активное участие приняла команда Бударинского ПНИ.
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Как мы уже говорили в крупном региональном спортивном турнире среди людей с ограниченными возможностями активное участие приняла команда Бударинского ПНИ.