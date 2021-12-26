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Аналитик Оленченко назвал псевдопретензиями позицию ЕС по политике импортозамещения России

Аналитик Оленченко назвал псевдопретензиями позицию ЕС по политике импортозамещения России

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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