The Middle East crisis has driven tanker rates to all-time highs and created a shortage of vessels. This oil logistics problem is now causing a ripple effect, tipping the heavy crude market in North and South America into oversupply—while Asia and Europe grapple with a shortage of heavy grades.
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