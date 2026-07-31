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Аргументы недели

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Причиной обмеления Ладоги стали две зимы с малым количеством снега

Причиной обмеления Ладоги стали две зимы с малым количеством снега

Малоснежные зимы стали причиной снижения уровня Ладожского озера почти на метр. В ближайшее время ожидается постепенное восстановление уровня воды, но судовладельцев предупредили о риске сесть на мель.

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