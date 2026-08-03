В Иркутской области за попытку дачи незаконного денежного вознаграждения сотруднику полиции мужчина выплатит штраф в размере 1 миллиона рублей

В апреле текущего года сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Иркутской области пресекли покушение на коррупционное преступление.