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Евгений Семененко: «Унесенные призраками» и «Ходячий замок» Миядзаки – настоящие шедевры. Рекомендую начинать знакомство с аниме с них»

– Существует стереотип, что аниме – это что-то для детского возраста, но та же «Тетрадь смерти» – стоящая вещь и для взрослых.

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