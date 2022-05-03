В РЖД снова индексируют зарплату. Железнодорожники ждут прибавки с радостным скепсисом из-за удельных проблем филиалов компании

Сотрудникам «Российских железных дорог» на 5% повысили заработную плату. Об этом заявил генеральный директор холдинга Олег Белозёров.
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