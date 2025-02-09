Царьград
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Царьград

6 861 подписчик

Страшные магнитные бури накроет Землю через несколько часов

Страшные магнитные бури накроет Землю через несколько часов

На Землю идут магнитные бури из-за огромной корональной дыры на СолнцеМощная затяжная магнитная буря вот-вот обрушится на Землю.

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Комментарии
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ТТ
Татьяна Тимофеева
Да вы уже заколебали своми прогнозами!
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19 час.
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