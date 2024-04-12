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Убийство и хранение взрывчатки: более 8 лет житель Ноябрьска проведет за решёткой

Убийство и хранение взрывчатки: более 8 лет житель Ноябрьска проведет за решёткой

На 8 с половиной лет в колонию строгого режима отправится житель Ноябрьска. Как сообщают в следственном отделе, в августе 2023 года 42-летний мужчина, находясь дома, нанёс знакомому своей сожительницы более 20 ударов кухонным ножом.

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