Крым занял особое место в вопросах "Диктанта Победы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В самой главной и масштабной акции по сохранению исторической памяти –"Диктанте Победы" Крым занял особое место, что подчеркивает роль полуострова во всех главных событиях для нашего Отечества, включая точку геополитического возрождения России в 2014 году.