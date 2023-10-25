LB: Украине не надо питать иллюзий относительно Дональда Туска

Властям Украины не стоит рассчитывать на то, что бывший глава Европейского совета Дональд Туск, заявивший о планах сформировать новое правительство в Польше после выборов, сможет повлиять на отношения Варшавы и Киева.
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