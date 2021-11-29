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После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян

После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян

После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян AlexCoderПосле нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян AlexCoder Лидер указал на противоречивую политику Брюсселя Европе критически не хватает газа.

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