После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян AlexCoderПосле нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян AlexCoder Лидер указал на противоречивую политику Брюсселя Европе критически не хватает газа.
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян AlexCoderПосле нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян AlexCoder Лидер указал на противоречивую политику Брюсселя Европе критически не хватает газа.
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