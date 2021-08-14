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Командующий войсками ЦВО проверил готовность полигона к учению «Мирная миссия-2021»

Командующий войсками ЦВО проверил готовность полигона к учению «Мирная миссия-2021»

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл в Оренбургскую область, где проверил готовность объектов полигона к предстоящему международному учению «Мирная миссия -2021», которое пройдёт в сентябре текущего года.

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