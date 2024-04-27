Театр абсурда
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Театр абсурда

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Valeurs Actuelles, Франция. "Россия преград на пути не знает". Конфликт с Украиной пошел ей на пользу

Valeurs Actuelles, Франция. "Россия преград на пути не знает". Конфликт с Украиной пошел ей на пользу

МВФ прогнозирует низкий рост ВВП в еврозоне. Более того, сохраняется риск рецессии, пишет Valeurs Actuelles.

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