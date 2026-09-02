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Спорт Уик-Энд

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И снова сальто Надера Мохаммади - и снова гол

И снова сальто Надера Мохаммади - и снова гол

Первенство России. Первая лига Pari. 9-й тур Единственный гол решил судьбу матча в Костроме, где местный «Спартак» принимал «Ротор».

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