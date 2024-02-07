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Доигрался. Продавца музыкальных инструментов осудят за взятки экс-директору филармонии во Владивостоке

Доигрался. Продавца музыкальных инструментов осудят за взятки экс-директору филармонии во Владивостоке

Во Владивостоке предстанет перед судом директор коммерческой организации, обвиняемый в даче взятки бывшему директору Приморской краевой филармонии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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