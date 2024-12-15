«Поняла, что так жить нельзя»: Юлия Барановская раскрыла правду о бросившем ее с тремя детьми Андрее Аршавине

Юлия Барановская ответила на недавние издевки Андрея Аршавина, публично высмеявшего ее. В своем Telegram-канале телеведущая вспомнила о предательстве футболиста и рассказала о жизни после развода с бросившим ее мужем.
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