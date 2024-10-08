"Папа, я квадробер." Как бы мой советский батя отреагировал на такое признание сына

Евгений Антонов есть еще более радикальное предложение: отлавливать таких недособак и недокошек в парках и скверах, отправлять в приют, клеймить и стерилизовать. По крайней метре объявить о таких мерах в СМИ.😀

Владимир Козлов Очень интересное предложение, но если такой способ не поможет - то и родителей и детей в психушку.