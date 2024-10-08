ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. То, что некоторые родители подыгрывают в этом "увлечении" своим детям, мы видим регулярно.
"Папа, я квадробер." Как бы мой советский батя отреагировал на такое признание сына
Комментарии
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Евгений Антонов
есть еще более радикальное предложение: отлавливать таких недособак и недокошек в парках и скверах, отправлять в приют, клеймить и стерилизовать. По крайней метре объявить о таких мерах в СМИ.😀
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6 час.
Владимир Козлов
Очень интересное предложение, но если такой способ не поможет - то и родителей и детей в психушку.
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3 час.
Игорь
Слишком много прав деткам дали. В моё время за такой выкрутас Батя прошёлся бы ремнем по нижней точке, а ныне не тронь. Дури много в голове у народа. Никакой идеалогии.
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1 час.
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