Красный полумесяц: Израиль задержал врачей и раненых в больнице «Аль-Амаль»

Палестинское общество Красного полумесяца заявило о задержании израильскими военными восьми сотрудников организации, включая четверых врачей и раненых в больнице «Аль-Амаль» в городе Хан-Юнис в секторе Газа.
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