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Царьград

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Трамп прошёлся по уровню IQ Камалы Харрис: "Даже хуже, чем Байден"

Трамп прошёлся по уровню IQ Камалы Харрис: "Даже хуже, чем Байден"

Кандидат в американские президенты Трамп резко высказался о своей сопернице.Дональд Трамп, претендующий на кресло президента США, довольно резко прошёлся по своей сопернице Камале Харрис.

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