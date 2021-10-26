Мировое обозрение

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Лучшими экспортерами в Уральском федеральном округе стали 28 компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/.  Победителям и лауреатами премии "Экспортер года" в 2021 году стали 28 компаний из четырех регионов Уральского федерального округа.

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