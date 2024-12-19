Нижегородским студентам рассказали, как стать хорошим журналистом

Зачем нужен юмор в материалах, как комментарии в соцсетях помогают корреспондентам и почему без текстов «журналист не журналист» — эти вопросы обсуждались на открытом мастер-классе, который прошёл в Нижегородском областном информационном центре для студентов Института филологии и журналистики ННГУ и ребят из движения «Навигаторы детства».
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