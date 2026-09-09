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Пронедра

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Тихие чёрные дыры Gaia поставили под сомнение теории их образования

Тихие чёрные дыры Gaia поставили под сомнение теории их образования

Европейский астрономический спутник Gaia обнаружил три чёрные дыры звёздной массы, которые не поглощают материю компаньонов и потому не излучают в рентгеновском диапазоне.

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