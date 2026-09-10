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Подмосковье передало ДНР 50 саженцев красных кленов

Подмосковье передало ДНР 50 саженцев красных кленов

Московская область направила партию саженцев красных кленов в Донецкую Народную Республику по официальной просьбе ее Председателя Правительства Андрея Черткова.

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