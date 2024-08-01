Дети легендарных спортсменов: как выглядят и чем занимаются

Многие лидеры мирового спорта пытаются передать свою удачу, таланты и умения своим детям. Спортсмены, занимающие самые высокие позиции на спортивном Олимпе, вкладывают много сил в своих отпрысков, пытаясь сделать из них звезд мирового масштаба.
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