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Дети легендарных спортсменов: как выглядят и чем занимаются

Дети легендарных спортсменов: как выглядят и чем занимаются

Многие лидеры мирового спорта пытаются передать свою удачу, таланты и умения своим детям. Спортсмены, занимающие самые высокие позиции на спортивном Олимпе, вкладывают много сил в своих отпрысков, пытаясь сделать из них звезд мирового масштаба.

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