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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью ведет переговоры с «Фенербахче» (Sabah)

Как сообщает Sabah, в клубе из Стамбула ищут замену нынешнему главному тренеру Исмаилу Карталу и заинтересованы в португальце, с ним уже связались.

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