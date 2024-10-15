«Людей, по сути, обманули»: Ситников был в ярости из-за моста через Волгу

КОСТРОМА, 15 октября, ФедералПресс. Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что ситуация с ремонтом моста через Волгу является обманом горожан, поскольку первоначальные сроки восстановительных работ были сорваны подрядчиком.
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