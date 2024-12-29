Алиев назвал обстрел с земли и работу средств РЭБ причиной повреждений самолета AZAL

Разбившийся под Актау самолет AZAL получил повреждения в результате обстрела с земли, заявил Алиев. По его словам, окончательная причина крушения воздушного судна станет ясна после вскрытия черных ящиков, но уже сейчас ясно, что самолет потерял управление из-за средств радиоэлектронной борьбы.