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Царьград

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Захарова раскрыла, почему важно знать имена своих депутатов

Захарова раскрыла, почему важно знать имена своих депутатов

Мария Захарова разъяснила, почему каждому избирателю следует знать своих депутатов. Она подчеркнула важность осведомленности для требований ответственности и выполнения задач.

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