Захарова раскрыла, почему важно знать имена своих депутатов

Мария Захарова разъяснила, почему каждому избирателю следует знать своих депутатов. Она подчеркнула важность осведомленности для требований ответственности и выполнения задач.
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