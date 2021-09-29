Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости ОРВИ в 62 регионах

По данным ведомства, в России помимо коронавируса в основном циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, в том числе метапневмовирус, бокавирус, парагрипп, респираторно-синцитиальные вирусы и риновирусы, сообщает газета «Известия».