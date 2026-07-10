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Путин обсудил с Совбезом вопросы информационной безопасности

Путин обсудил с Совбезом вопросы информационной безопасности

Официальный сайт президента РФ Постоянные члены Совета безопасности РФ вместе с президентом Владимиром Путиным обсудили угрозы и вызовы для системы информационной безопасности страны, связанные с внедрением новых технологий.

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