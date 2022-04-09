Стролл врезался в барьеры в конце 3-й практики перед Гран-при Австралии

Стролл врезался в барьеры в конце 3-й практики перед Гран-при Австралии

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл завершил третью тренировку в Мельбурне в ограждении. Инцидент произошел на заключительных минутах сессии.

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