22 закадровых фото известных фильмов, которые показывают, как снимается кино

Некоторые думают, что актер — довольно легкая профессия, однако это совсем не так. Чего только стоят истории о травмах, которые актеры получают на съемочной площадке… А теперь представьте, что вдобавок к этому вы вынуждены делать вид, что вот этот «зеленый человечек» рядом с вами — свирепый динозавр.
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