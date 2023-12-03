22 закадровых фото известных фильмов, которые показывают, как снимается кино

Некоторые думают, что актер — довольно легкая профессия, однако это совсем не так. Чего только стоят истории о травмах, которые актеры получают на съемочной площадке… А теперь представьте, что вдобавок к этому вы вынуждены делать вид, что вот этот «зеленый человечек» рядом с вами — свирепый динозавр.