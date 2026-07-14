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Несекретные материалы

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Спутниковый шпионаж ЕС и ответ России: два возможных сценария

Спутниковый шпионаж ЕС и ответ России: два возможных сценария

Европа продолжает помогать Украине и вредить России. Так, при помощи спутника Sentinel-2 L2A, предназначенного для предоставления данных для сервисов Copernicus – европейской программы непрерывного наблюдения за состоянием Земли, Евросоюз снабжает Киев информацией о судоходстве в Азовском и Чёрном морях.

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Комментарии
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Александр Корякин
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