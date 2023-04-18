На левом берегу Днестра нашли кость носорога

Кость носорога нашёл биолог Романович на этих выходных в селе Глиное Григориопольского района. Как сообщил телеканал "ТСВ Приднестровье", палеонтолог подтвердил, что это плечевая кость молодого носорога (или носорожихи, пол определить невозможно).