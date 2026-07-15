Crude Oil MCX Fut Intraday Technical Analysis for 16th July, 26 Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! ChartPathik CRUDEOIL1! Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | July 16, 2026 Crude Oil is trading around 7,617, pinning itself right against the 7,613 Zero Line.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)