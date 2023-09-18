Врач Волкова рассказала про самые опасные витамины и добавки для людей старше 40

Бывает так, что человек чувствует себя неважно, но, не желая бегать по врачам или не имея на это времени, сам себе назначает витамины и добавки, чтобы подбодрить организм и получить «положенный» от БАДов эффект, о котором часто пишут в Сети.
Бывает так, что человек чувствует себя неважно, но, не желая бегать по врачам или не имея на это времени, сам себе назначает витамины и добавки, чтобы подбодрить организм и получить «положенный» от БАДов эффект, о котором часто пишут в Сети.
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