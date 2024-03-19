Сенатор-республиканец Линдси Грэм в ходе визита в Киев выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени получат дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы наносить удары по Крымскому мосту.
Сенатор Грэм призвал передать ВСУ ракеты ATACMS, чтобы разрушить Крымский мост
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Ю
Юрий Зубрин
Не тиражируйте этого выжившего из ума ДОЛБОЁБА!
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22 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Этот АМЕРИКАНСКИЙ выродок Сенатор Грэм видно не читал ПЛАТОНА и МАХАТХАРАТЕ, где описано о ядерной войне произошедшей 12 тысяч лет назад. Войны АТЛАНТИДЫ с АРИЙСКОЙ Белой расой Славян и Богом Рамой. И где теперь эта поганая Звериная Атлантида. Такая же судьба будет ожидать США, если эта поганая дёрнется, у РОССИИ преимущества в 10 крат превосходит американских подонков над такой мразью скотина сенатор ГРЭМ.
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11 час.
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