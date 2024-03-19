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Сенатор Грэм призвал передать ВСУ ракеты ATACMS, чтобы разрушить Крымский мост

Сенатор Грэм призвал передать ВСУ ракеты ATACMS, чтобы разрушить Крымский мост

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в ходе визита в Киев выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени получат дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы наносить удары по Крымскому мосту.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Не тиражируйте этого выжившего из ума ДОЛБОЁБА!
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22 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Этот  АМЕРИКАНСКИЙ  выродок Сенатор Грэм  видно  не  читал  ПЛАТОНА  и  МАХАТХАРАТЕ,  где  описано  о  ядерной  войне  произошедшей  12  тысяч  лет  назад.  Войны  АТЛАНТИДЫ  с АРИЙСКОЙ  Белой расой  Славян и  Богом  Рамой.  И  где  теперь  эта  поганая  Звериная  Атлантида.  Такая  же  судьба  будет  ожидать  США,  если   эта  поганая   дёрнется,  у  РОССИИ  преимущества  в  10  крат  превосходит  американских  подонков  над  такой  мразью  скотина  сенатор  ГРЭМ.
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11 час.

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