Сенатор Грэм призвал передать ВСУ ракеты ATACMS, чтобы разрушить Крымский мост

НИКОЛА ЧИРКОВ

Этот АМЕРИКАНСКИЙ выродок Сенатор Грэм видно не читал ПЛАТОНА и МАХАТХАРАТЕ, где описано о ядерной войне произошедшей 12 тысяч лет назад. Войны АТЛАНТИДЫ с АРИЙСКОЙ Белой расой Славян и Богом Рамой. И где теперь эта поганая Звериная Атлантида. Такая же судьба будет ожидать США, если эта поганая дёрнется, у РОССИИ преимущества в 10 крат превосходит американских подонков над такой мразью скотина сенатор ГРЭМ.