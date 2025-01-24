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Трудная победа «МЮ», СКА проиграл с 3:0, «Ман Сити» купил Мармуша, Соболенко выбила Бадосу, «Реал» заработал 1 млрд евро за за сезон, сотрясение Никишина, и другие новости

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КУАТ
Продолжается перепалка «Зенита» и «Палмейраса» по поводу Клаудиньо. Зенит подмочил свою репутацию перед бразильцами.
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