Трудная победа «МЮ», СКА проиграл с 3:0, «Ман Сити» купил Мармуша, Соболенко выбила Бадосу, «Реал» заработал 1 млрд евро за за сезон, сотрясение Никишина, и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Бруну на 92-й минуте вырвал победу над «Рейнджерс» в матче Лиги Европы – 2:1! Батленд забил в свои ворота, гол де Лигта отменили из-за фола Йоро.
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