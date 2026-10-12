Nobel Prize for economics awarded to 2 U.S. academics

Robert E. Hall and Michael Woodford won the Nobel Prize for their models informing fiscal and monetary measures to smooth out economic up and downs.
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