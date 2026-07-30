Двоих детей обстреляли у заброшенного здания

Двоих детей обстреляли у заброшенного зданияВ Орджоникидзевском районе Екатеринбурга разразился скандал, который поставил на уши местных жителей и правоохранителей.
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