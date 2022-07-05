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Поросят переодели тигрятами и отправили в клетку к тигрице: видео реакции большой кошки

Поросят переодели тигрятами и отправили в клетку к тигрице: видео реакции большой кошки

Работники крупного зоопарка переодели маленьких поросят тигрятами. Посетители считали, что костюмы нужны только для шоу, однако на их глазах замаскированных поросят отправили прямо в клетку тигрице и стали снимать реакцию большой кошки на видео.

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