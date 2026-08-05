Небензя: Киев атаками на ЗАЭС создает угрозу техногенной катастрофы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев атаками на Запорожскую атомную электростанцию пытается дезорганизовать управление объектом и создать угрозу техногенной катастрофы, передает РИА Новости.
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