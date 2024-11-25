Наталья Сергунина: На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

Экспозиция будет работать до сентября следующего года Выставка Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XХ-XXI веков, открылась в Москве, в недавно отреставрированном павильоне № 1 «Центральный».
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