Тяжёлый бой у Орехова: бронегруппы врага наступают при поддержке авиации (КАРТА, ФОТО)

У Орехова идёт тяжелый бой, несколько бронегрупп врага наступают при поддержке авиации. В последние дни после провала ряда атак и потерь техники ВСУ вели перегруппировку, подтягивая к Новоданиловке технику и штурмовые группы, пряча их в посадках.