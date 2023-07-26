Русская весна

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Тяжёлый бой у Орехова: бронегруппы врага наступают при поддержке авиации (КАРТА, ФОТО)

Тяжёлый бой у Орехова: бронегруппы врага наступают при поддержке авиации (КАРТА, ФОТО)

У Орехова идёт тяжелый бой, несколько бронегрупп врага наступают при поддержке авиации. В последние дни после провала ряда атак и потерь техники ВСУ вели перегруппировку, подтягивая к Новоданиловке технику и штурмовые группы, пряча их в посадках.

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