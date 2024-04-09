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Еще 770 сирот Подмосковья получат жилищные сертификаты или квартиры в 2024 году

Еще 770 сирот Подмосковья получат жилищные сертификаты или квартиры в 2024 году

Подмосковье является лидером по предоставлению жилья детям-сиротам. С начала реализации этой губернаторской программы в регионе выдали около восьми тысяч квартир, о чем сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

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